Immigrazione: De Corato, Comune Milano chiarisca affidamento a onlus coinvolta in inchiesta

- L’assessore lombardo alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota rivolge un plauso alla Guardia di Finanza per il lavoro svolto nell’indagine “Fake Onlus” e sottolinea come quanto finora emerso sia “gravissimo”. “Il business illegale degli immigrati, oltre alla Capitale, colpisce la nostra regione. C'era da aspettarselo. Un giro di soldi troppo elevato per sfuggire agli interessi della criminalità organizzata”. “Il paradosso, se le indagini verificheranno la sussistenza delle accuse, è che l'associazione ‘Area Solidale Onlus' aveva partecipato, invitata dal Comune di Milano, al 6° festival dei beni confiscati alle mafie, organizzato dall’assessorato di Pierfrancesco Majorino, l'ex assessore alle Politiche Sociali. Per quell'occasione era stato pubblicato un volantino che si concludeva con la frase ‘la mafia non esiste’. Palazzo Marino, sempre mobilitato con marce e pic nic per migranti, chiarisca subito perché era stato affidato a questa associazione l'evento e si costituisca anche parte civile nell'eventuale processo”, propone De Corato. “L’assurdità - prosegue - sarebbe anche che queste quattro associazioni coinvolte negli arresti di oggi abbiano avuto assegnati dai comuni locali sequestrati alle mafie. Se così fosse, mi auguro che le amministrazioni provvedano immediatamente alla revoca degli affidamenti. Da anni ribadisco che sulle Onlus bisogna fare chiarezza. Troppi soldi per gestire gli immigrati. Dietro alla continua volontà di accoglienza sfrenata da parte di molte associazioni non c'è la pietas caritatevole, ma solo un business. E gli arresti di oggi lo dimostrano”. “Associazioni pronte a riempirsi la bocca di accoglienza e le tasche di dena (com)