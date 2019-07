Torino: cittadini regalano 40 alberi, Appendino li premia

- Domani, mercoledì 3 luglio, alle 18, al parco della Tesoriera (in corso Francia 186, Torino), nell’ambito dell’Evergreen Fest, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati ai torinesi che nel corso dello scorso anno hanno donato un albero. Saranno presenti la sindaca Chiara Appendino e l’assessore comunale all’ambiente, Alberto Unia. Si tratta di singoli, famiglie, imprese e gruppi di cittadini che hanno consentito di mettere a dimora una quarantina di alberi, per un valore complessivo di oltre 10mila euro. Eccone i dettagli: nella Circoscrizione 1 : 6 alberi (2 ai Giardini Reali, 2 all’Aiuola Balbo, 1 ai giardini Cavour, 1 al giardino scolastico della Scuola Tommaseo); nel territorio della Circoscrizione 2: 2 ( in piazza d’Armi); nella Circoscrizione 3: 5 piante (3 nel giardino della Biblioteca Carluccio, 1 al giardino Ex Fergat via Spalato, 1 al parco Ruffini); nella Circoscrizione 4: 16 (10 al parco Dora ex Michelin, 3 nel parco della Pellerina, 1 nel giardino scolastico Asilo Casa del Sole, 1 al Giardino Marie Curie, 1 ai giardini corso Telesio); nella Circoscrizione 6: 1 (al parco Peccei); nella Circoscrizione 7: 5 (1 al giardino Bartali – piazza Cavalcanti, 2 alla rotonda di corso Belgio angolo corso Brianza, 1 in piazza Alimonda, 1 al giardino Vittorio Pozzo lungo Dora Savona); infine nella Circoscrizione 8 ne sono stati messi a dimora 5 (1 al Valentino, 1 al giardino di corso Galilei, 1 in corso Marconi, 1 al parco della Rimembranza e 1 in piazza Nizza). Insieme al riconoscimento saranno offerti anche due biglietti omaggio per l’iniziativa “La vie en rose”, in programma al Conservatorio. (segue) (Rpi)