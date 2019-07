Torino: cittadini regalano 40 alberi, Appendino li premia (2)

- L’incontro del tardo pomeriggio di domani coincide con la ripresa dell'iniziativa Regala un albero alla tua città, che consente di donare un tiglio profumato, un prunus fiorito, un ippocastano. I cittadini, singolarmente o in gruppo, con il contributo di 250 euro per ogni pianta possono così contribuire a incrementare il patrimonio arboreo. Dal 2008 ad oggi sono quasi 693 gli alberi donati. L’apprezzamento collettivo per l’iniziativa è dato anche dalla possibilità, offerta da Palazzo Civico, di associare alla donazione una dedica. Questa opportunità rende gli alberi un simbolo, per ricordare qualcuno che non c’è più o per festeggiare un matrimonio, la nascita di un bambino, un altro avvenimento importante o semplicemente per il gusto di farlo. Gli alberi diventano così custodi di sentimenti e i parchi si arricchiscono così di nomi, storie, momenti: diventando un mondo familiare di cui avere cura. Un mondo di affetti discreti, così come gli alberi insegnano. Il piantare un albero diventa così metafora della vita, che ha il suo ciclo, le sue ragioni, le sue infinite sfumature:”Ogni albero donato e piantato rappresenta l’attaccamento della cittadinanza al verde: un bene comune da tutelare e coltivare. Per l'Amministrazione e per l'Assessorato all'Ambiente che rappresento, la partecipazione è fondamentale – sottolinea Alberto Unia -. Consente di facilitare il coinvolgimento con tutti coloro che hanno a cuore il verde della città e permette di contribuire, al rinnovo del patrimonio arboreo, e introdurre nuovi esemplari di qualità in punti e zone strategiche. Un grazie a tutti i cittadini che hanno già aderito e a coloro che intenderanno farlo prossimamente". (Rpi)