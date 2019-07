Rifiuti Roma: Figliomeni (Fd'I), emergenza crea problemi anche ai disabili

- “L’emergenza rifiuti che sta investendo la Capitale è sempre più pressante e complicata, al punto che anche l’Ordine dei medici si è attivato con il Campidoglio per una denuncia in merito alle condizioni igienico-sanitarie, per la preoccupante presenza di rifiuti e di blatte, mosche e topi che diventano potenziali vettori di malattie. Ma le montagne di rifiuti lasciate sulle strade cittadine con i relativi marciapiedi in prossimità di cassonetti traboccanti, creano anche problemi alla viabilità dei pedoni, in particolare dei disabili che sulle carrozzine trovano il passaggio sbarrato". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Chiediamo al sindaco Raggi di rendere la città più vivibile per tutti i cittadini, in particolare per quelli che non possono contare sulla stessa libertà di deambulazione, che purtroppo anche in questi casi si sentono ghettizzati in quanto non sono liberi di muoversi autonomamente per la città", ha concluso Figliomeni. (Com)