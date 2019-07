Consiglio regionale Lombardia: opposizioni protestano contro disservizi Trenord

- Proteste delle opposizioni in Consiglio regionale per la situazione critica, denunciata nei giorni scorsi da diversi comitati dei pendolari, su alcuni convogli di Trenord, dove, in questi giorni di alte temperature, è mancata anche l'aria condizionata. Il Movimento Cinque Stelle ha esposto in aula alcuni cartelli che recitavano "Siamo pendolari, non ostaggi di Trenord", oppure "Anche oggi alla manutenzione ci pensiamo domani" e "Non passa giorno senza un treno cancellato". Alla protesta ha risposto, a margine della seduta, l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi: "L'opposizione dei Cinque Stelle è un po' schizofrenica, perché dovrebbero prima di tutto parlare con il loro ministro, perché Trenord è partecipata al 50 per cento da Regione e 50 dal governo. I treni che hanno molti problemi, come quelli di aria condizionata e fermi, sono quelli che abbiamo ereditato da Trenitalia, per cui paghiamo un canone oneroso". A chi le ha fatto notare come molte proteste riguardino anche la cancellazione delle corse, l'assessore ha replicato: "Non è la Regione che cancella le corse, ma Trenord, che - ripeto - è metà della Regione e metà del governo. Le corse vengono cancellate quando non c'è materiale rotabile, perché è quasi peggio far salire la gente e poi dirgli che il treno ha un'ora e mezzo di ritardo o che non parte". (segue) (Rem)