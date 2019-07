Consiglio regionale Lombardia: opposizioni protestano contro disservizi Trenord (2)

- "Quello che abbiamo rilevato come criticità, tra le altre, a Trenord - ha riferito poi Terzi - è che deve essere garantita un'informazione preventiva puntuale e trasparente, non è possibile che si diano informazioni diverse tra la stazione e il treno o la app di Trenord o che queste arrivino in ritardo. Nella cabina di regia di scorsa settimana ho chiesto a Trenord, Fn e Rfi di costituire un gruppo di lavoro per fare in modo che d'ora in poi non ci siano più informazioni contraddittorie ai pendolari". "È mancato, e il Pd dovrebbe farsi un esame di coscienza, e manca ancora adesso, la parte del governo - ha concluso Terzi - facciamo in modo che i treni vengano mantenuti nonostante i 35 anni di età media". Il Partito democratico ha presentato una mozione urgente sull'emergenza treni che si discuterà nel pomeriggio, che chiede chiarimenti a Trenord e Trenitalia e chiede l'impegno della giunta a intervenire su Trenitalia e sul Ministero dei Trasporti per un piano straordinario di manutenzione e adeguamento della flotta concessa in canone d'affitto. "Solo un anno fa il ministro Toninelli diceva che con questo governo Trenord avrebbe cambiato binario - ha dichiarato il consigliere del Pd Luigi Ponti - I fatti dimostrano che non sono stati in grado di migliorare il servizio ferroviario. Sorprende che i 5stelle in Regione fingano di non ricordare e sorprende anche che l'assessore Terzi dia la colpa dei disservizi al governo precedente. Si assumano le loro responsabilità". (Rem)