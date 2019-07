Roma: Alfonsi e Campioni, via bancarelle da viale Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una vera e propria battaglia durata anni, questa mattina finalmente abbiamo eseguito lo spostamento di 12 bancarelle che occupavano i marciapiedi di Viale Trastevere in difformità rispetto alle prescrizioni del codice della strada e del piano generale del traffico urbano, con pesanti ripercussioni sia sul traffico che sul decoro dell'area". Lo annunciano il presidente del Municipio I di Roma, Sabrina Alfonsi, e Tatiana Campioni, assessore municipale al Commercio, che oggi erano presenti a Via Merry del Val. "Pur essendo materia di competenza del Dipartimento dello Sviluppo Economico, e malgrado l'assenza del Campidoglio in tutta la fase istruttoria – spiegano -, come Municipio ci siamo sempre adoperati per trovare una sistemazione alternativa per questi banchi, attraverso una lunga concertazione con gli operatori che ci ha condotto all'individuazione della nuova area di Via Merry del Val". (segue) (Rer)