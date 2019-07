Puglia: presentate oggi le dimissioni dell'assessore all'Agricoltura Di Gioia

- “Ringrazio Leonardo Di Gioia per il contributo importante che ha dato in questi anni alla nostra amministrazione alla guida dell’assessorato all'Agricoltura". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alle dimissioni presentate oggi dall'assessore Leonardo Di Gioia. "Non sono stati anni facili - ha proseguito Emiliano -, ma sono stati affrontati sempre con grande spirito di servizio e attenzione. Continueremo a lavorare con il comune obiettivo di completare l’attuazione del programma di governo".(Ren)