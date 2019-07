Valle d'Aosta: al via nuovo percorso per il diploma professionale di Tecnico dei trattamenti estetici

- L’assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Valle d'Aosta ha fatto sapere che è è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di un progetto relativo a un percorso di IV anno nel sistema di istruzione e formazione professionale, Iefp, nell’anno scolastico 2019/2020. Il termine per la presentazione dei progetti è fissato per il prossimo 31 luglio alle ore 12. Il percorso sarà finalizzato all’ottenimento del diploma professionale di Tecnico dei trattamenti estetici, che costituirà titolo di accesso per l’esame di abilitazione della professione di estetista, anche attraverso l’esercizio di attività autonoma. Il corso è rivolto a un minimo di 12 e un massimo di 25 partecipanti, in possesso di una qualifica di Estetista di base ottenuta tramite un percorso triennale di qualifica nel sistema dell’Iefp. Potranno accedere, previa attivazione delle procedure di riconoscimento crediti, anche giovani fino a 24 anni che abbiano conseguito un titolo di qualifica professionale coerente, non oltre i 5 anni antecedenti. Il corso sarà erogato tra l’autunno 2019 e l’estate 2020, con una durata di mille ore, di cui il 50% da svolgersi in impresa tramite stage o con contratto di apprendistato. (Ren)