Rifiuti Roma: Zingaretti, da M5s polemiche ingenerose su Piano regionale, ora serve collaborare

- "Io credo che in questo momento bisogna far prevalere la voglia di collaborazione per aiutare Roma. Questo abbiamo sempre fatto, senza rispondere a polemiche o accuse che reputo ingenerose, quantomeno". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa presso la sede della giunta regionale, interpellato sulle critiche sollevate da esponenti del M5s capitolino che attribuiscono la crisi dei rifiuti a Roma ai tempi di approvazione del Piano regionale. "Anche perché - ha aggiunto Zingaretti - il problema di queste ore, che è sotto gli occhi di tutti, non deriva da un deficit di spazi di conferimento, ma da difficoltà della raccolta e soprattutto dall'assenza, dopo la Salaria, di centri di trasferenza". (xcol2)