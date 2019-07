Governo: Bonomi (Assolombarda), no a critiche a istituzioni, ma abbiano coscienza proprio ruolo

- Criticare pesantemente le istituzioni danneggia il Paese, ma le istituzioni siano consapevoli del loro ruolo. È quanto ha detto in sintesi il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, a margine della presentazione del progetto "Genio e impresa", ai giornalisti che gli hanno chiesto, in merito alla vicenda Atlantia, se condividesse le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala secondo il quale "un ministro che parla a Borse aperte di un'azienda quotata non conosce le regole". "Se qualcuno ha sbagliato - ha sottolineato Bonomi - rimarcarlo in maniera così eccessiva non è nell'interesse del Paese. Io non voglio criticare le istituzioni perché ne ho troppo rispetto, se abbiamo qualcosa di cui lamentarci lo diciamo nelle sedi opportune". "Se un ministro ha fatto qualche errore - ha rilevato Bonomi - è opportuno che non lo commetta più, ma non sta a noi criticare le istituzioni, perché quando si delegittimano le istituzioni si fa un danno permanente al Paese. Noi chiediamo che chi interpreta il ruolo dell'istituzione abbia coscienza di cosa sta facendo". (Rem)