Rifiuti Roma: Di Cola (Fp Cgil), emergenza da codice rosso, si attivi tavolo di crisi

- Secondo la Cgil di Roma e del Lazio l’emergenza rifiuti nella capitale è diventata allarmante e il rischio, nelle prossime settimane, è che la situazione possa diventare drammatica soprattutto senza l’individuazione di sbocchi per il trattamento dell’immondizia romana. E’ quanto sostiene, in una nota, Natale Di Cola, segretario generale di Fp Cgil Roma e Lazio che spiega: "E' allarmante che con la crisi dei cumuli, e nonostante le nostre proposte e la nostra disponibilità, non si sia ancora attivato un tavolo di crisi e non si sia mosso nulla sui flussi. Senza sbocchi per il trattamento le prossime settimane saranno drammatiche per la città e per gli operai in strada, che con il caldo estivo stanno vedendo intensificarsi la raccolta manuale, una costante bonifica senza mezzi idonei e senza alcuno strumento straordinario".(Com)