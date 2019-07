Ue: fonti stampa, ministro Difesa tedesco von der Leyen possibile presidente Commissione

- Dovrebbe essere il ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, il prossimo presidente della Commissione europea. È quanto prevede il piano per le nomine dei vertici dell'Ue elaborato dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, come riferisce oggi il quotidiano tedesco “Die Welt”, citando fonti informate sui fatti. L'iniziativa di Tusk mira, inoltre, a nominare presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde, direttore operativo del Fondo monetario internazionale (Fmi). Alla presidenza del Consiglio europeo verrebbe nominato il primo ministro belga, Charles Michel. Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza sarebbe lo slovacco Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea e commissario per l'unione energetica. (segue) (Geb)