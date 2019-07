Rifiuti Roma: Di Cola (Fp Cgil), minacce a lavoratori Ama a trastevere, si attui sinergia tra istituzioni

- Un’aggressione in zona Trastevere ai danni di operatori dell’Ama. Lo rende noto Natale Di Cola, segretario generale di Fp Cgil Roma e Lazio che in un comunicato spiega: "Dalle isole ecologiche passando per le zone aumentano gli episodi di aggressioni e offese subite dai lavoratori. Oggi l'ultimo caso in una zona di trastevere, con tre cittadini entrati dentro gli uffici, caschi in mano, per lamentarsi in modo veemente e minaccioso della mancata raccolta. Come sempre il comprensibile disagio rischia di scaricarsi su chi opera sul territorio”. E conclude: “Ci stupisce, tolto il nuovo management di Ama che sembra aver capito la gravità della situazione, non vedere reazioni e azioni istituzionali all'altezza della sfida. Serve una sinergia tra tutte le istituzioni perché Roma da sola non ce la può fare".(Com)