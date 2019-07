Camera: domani, audizioni su piano industriale 2019-2021 in Vigilanza Rai

- Domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 14:30, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, svolge l'audizione del sindacato lavoratori comunicazione (Slc-Cgil), della Federazione informazione spettacolo e telecomunicazioni (Fistel-Cisl), dell'Unione italiana lavoratori della comunicazione (Uilcom-Uil), dell'Unione generale lavoro - informazione (Ugl-Informazione) e della Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Libersind-Conf.Sal) sul piano industriale della Rai 2019-2021. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)