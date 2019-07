Consiglio regionale Lombardia: opposizioni protestano contro disservizi Trenord - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle dentro all'Aula del Pirellone contro i disservizi su alcuni convogli Trenord. Sui cartelli esposti le scritte "Siamo pendolari, non ostaggi di Trenord", "Anche oggi alla manutenzione ci pensiamo domani" e "Non passa giorno senza un treno cancellato". Il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha richiamato il gruppo pentastellato, ricordando loro come il tema dei pendolari non fosse all'ordine del giorno. (Video: Agenzia Nova) (Rem)