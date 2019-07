Germania: elezioni Sassonia, Cdu e AfD in testa a pari merito nei sondaggi

- Alle elezioni statali che si terranno in Sassonia il primo settembre prossimo, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, sono entrambe prime al 26 per cento. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Infratest Dimap, riferisce oggi il settimanale tedesco “Die Zeit”. Rispetto alle elezioni statali tenute in Sassonia nel 2014, la Cdu perde 13,4 punti percentuali, mentre AfD ne guadagna 16,3. Terza forza è La Sinistra al 15 per cento (-3,9), seguita dai Verdi al 12 per cento (+6,3). Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è soltanto quinto al 9 per cento (-3,4). Chiude la classifica il Partito liberaldemocratico (Fdp) al 5 per cento (+1,2). Stando al sondaggio, la coalizione tra Cdu e SpD che governa la Sassonia dal 2014 non avrebbe dunque i numeri per continuare a esprimere una maggioranza in grado di formare l'esecutivo del Land. Il nuovo governo di Dresda potrebbe quindi essere basato su un'alleanza tra Cdu, SpD, Verdi e Fdp. (Geb)