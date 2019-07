Torino: Film Festival ricorda Mario Soldati nel ventennale della scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la prossima 37esima edizione, che si terrà dal 22 al 30 novembre 2019, il Torino Film Festival proporrà un omaggio a Mario Soldati. Una "Giornata Soldati", che si articolerà in una successione di proiezioni e interventi, da metà mattinata fino alla sera, nella sala 3 del Cinema Massimo, che fa capo come il festival al Museo Nazionale del Cinema e che, dallo scorso anno, si chiama appunto Sala Soldati. Non saranno proiettati solo alcuni film di Mario Soldati, ma anche spezzoni ed episodi delle sue serie televisive, delle sue inchieste giornalistiche, delle sue interviste; intervallati, a blocchi, da interventi di familiari, amici, collaboratori, esponenti del mondo della cultura che porteranno la loro testimonianza sull’autore. La Giornata è organizzata in collaborazione con Rai Teche e con il Dams dell’Università di Torino, nella cui sede si terrà, il giorno dopo, un convegno di studi sull’autore, e con Sapienza università di Roma, dove si terrà un'ulteriore sessione del convegno, quasi a ristabilire il 'legame autobiografico' Torino-Roma descritto da Soldati in uno dei suoi romanzi più belli: 'Le due città ". (Rpi)