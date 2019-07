Rifiuti Roma: Di Cola (Fp Cgil), Ama chiede disponibilità lavoratori a turni domenicali per tmb Rocca Cencia

- Nell’ambito di un tavolo aziendale tra Ama e sindacati è stato chiesto ai sindacalisti di trovare una soluzione operativa per permettere al tmb di Rocca Cencia di lavorare su 4 turni anche di domenica. Lo fa sapere Natale Di Cola, segretario generale di Fp Cgil Roma e Lazio che in una nota spiega: “Ieri al tavolo aziendale ci è stato chiesto di trovare una soluzione operativa per permettere in questa congiuntura al tmb di Rocca Cencia di lavorare su 4 turni anche di domenica. Non ci siamo sottratti al confronto, anche se abbiamo evidenziato quanto corta sia la coperta con gli attuali organici. Ci confronteremo in assemblea con i lavoratori dopo aver ricevuto una proposta definitiva. Ma sappiamo che comunque non sarà questo a garantire alla città di superare l'attuale crisi".(Com)