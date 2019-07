I fatti del giorno - America Latina

- Ue-Mercosur: Moody's, accordo di libero scambio beneficerà soprattutto Uruguay e Paraguay - L’accordo di libero scambio firmato tra il Mercato comune del sud (Mercosur) e l'Unione europea (Ue) firmato venerdì 28 giugno avrà ripercussioni positive soprattutto per Uruguay e Paraguay. E’ il parere degli analisti dell’agenzia di rating Moody's. “Nel caso di Brasile e Argentina, le economie più grandi del Mercosur, prevediamo che i benefici saranno importanti, però in proporzione minori, e che le prospettive macroeconomiche continueranno a essere dominate da sviluppi domestici”, ha detto Samar Maziad, analista di Moody's. Uruguay e Paraguay, invece, “trarranno i maggiori benefici, in quanto si tratta di economie aperte e piccole”. (segue) (Res)