I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: missione Onu, 123 ex combattenti Farc uccisi dalla firma dell’accordo di pace - Sono almeno 123 gli ex combattenti delle Farc uccisi dalla firma dell’accordo di pace con il governo di Bogotà, nel 2016. E’quanto emerge dall’informativa della missione Onu nel paese circa l’avanzamento dell’accordo di pace, che verrà presentata a New York il prossimo 19 luglio. Nel rapporto, di cui ha preso visione l’emittente colombiana “WRadio”, si segnalano inoltre dieci sparizioni e 17 tentativi di omicidio. Dei 123 omicidi verificati, 14 sono stati commessi negli ultimi quattro mesi. La missione chiede allo stato di essere più presente nei dipartimenti maggiormente colpiti dal fenomeno, ovvero Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Guaviare e Valle del Cauca, e denuncia la mancanza di un controllo effettivo sui gruppi illegali e delle strutture criminale legale a questi attacchi. (segue) (Res)