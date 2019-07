I fatti del giorno - America Latina (3)

- Colombia: missione Onu, ex comandante Farc Santrich rispetti impegni accordo di pace - La missione delle Nazioni Unite in Colombia ha espresso la sua preoccupazione per la decisione dell’ex comandante delle Farc, oggi deputato, Jesus Santrich di abbandonare lo schema di sicurezza disposto nei suoi confronti dal governo di Bogotà, e lo ha esortato a rispettare i suoi impegni nel quadro dell’accordo di pace. “La missione lo esorta ad adempiere ai suoi impegni, presentandosi davanti alla Corte suprema per essere interrogato il prossimo 9 luglio”, si legge in un comunicato. La missione ricorda quindi che gli impegni presi da tutti gli ex combattenti includono la loro collaborazione al sistema integrale di verità, giustizia, riparazione e non ripetizione, inclusa la loro comparizione davanti alla Giurisdizione speciale per la pace, quando richiesto. (segue) (Res)