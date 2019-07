I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Al Sadr accoglie provvedimenti premier nei confronti Unità di mobilitazione popolare - Il predicatore sciita Moqtada Al Sadr, leader della prima forza politica del parlamento iracheno, ha elogiato la decisione del primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi di imporre alle Unità della mobilitazione popolare (Pmu), di adeguare i propri nomi a quelli di tutte le altre strutture dell’esercito iracheno. In un messaggio su “Twitter” Al Sadr ha sottolineato: “Credo nella costruzione di uno Stato forte. Sono molto preoccupato che alcune forze non lo stiano facendo”. Anche il leader segretario generale del movimento sciita Asaib Ahl al Haq, Qais al Khazali, ha accolto con favore questa decisione. In un comunicato stampa diffuso ieri, il premier iracheno e capo delle Forze armate dell’Iraq ha ordinato a tutte le brigate delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie a maggioranza sciita protagoniste delle operazioni contro lo Stato islamico, di adeguare i propri nomi a quelli di tutte le altre strutture dell’esercito iracheno. Le milizie avranno tempo fino al 31 luglio prossimo per adeguarsi alle direttive. Queste ultime prevedono anche la dismissione dei quartier generali delle fazioni armate che agiranno al di fuori delle istituzioni statali e la chiusura delle attività economiche e commerciali legate alle Pmu. Infine, le basi della Mobilitazione popolare saranno rinominati “campi delle forze governative”. La decisione è stata assunta dopo l’assalto della scorsa settimana all’ambasciata del Bahrein in Iraq, nel quale secondo alcune fonti vi è la responsabilità di Kataib Hezbollah, milizia che fa parte delle Pmu. (segue) (Res)