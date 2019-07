I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Siria-Israele: Damasco accusa Tel Aviv di "terrorismo di Stato" - La Siria ha accusato oggi Israele di “terrorismo di Stato” dopo il raid aereo israeliano di ieri, primo luglio, contro obiettivi nel territorio siriano che ha provocato 15 morti. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Damasco. “Le autorità israeliane stanno aumentando le loro operazioni di terrorismo di Stato”, si legge nella nota della diplomazia. Il ministero degli Esteri aggiunge: “L’ultima odiosa aggressione di Israele si inserisce nel contesto dei tentativi in corso di prolungare la crisi in Siria”. La società di intelligence israeliana privata ImageSat ha diffuso ieri le immagini del sito colpito dal raid: si tratta di un hangar usato come deposito di armi e equipaggiamenti militari. Il luogo colpito si trova all’interno del Centro di ricerca e studi scientifici di Jamraya, circa 10 chilometri a nord-ovest di Damasco. (segue) (Res)