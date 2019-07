I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: atteso incremento proteste dopo uccisione etiope - Si teme oggi un incremento delle proteste in Israele a causa della morte di un rappresentante della comunità etiope, Solomon Tekah, 19 anni, ucciso domenica 30 giugno, da un agente della polizia non in servizio. Tekah è rimasto ucciso durante un diverbio con un agente. Secondo testimoni oculari, l’agente - posto in arresto - non era in pericolo quando ha sparato. La morte del giovane ha ridato vigore alle accuse contro la polizia di brutalità e razzismo verso la comunità etiope. Ieri, primo luglio, centinaia di manifestanti hanno bruciato pneumatici e bloccato le vie principali di Haifa. Da parte sua, la polizia ha fatto sapere che risponderà in modo “deciso” a ogni ulteriore violenza. I rappresentanti della comunità si stanno preparando per nuove proteste in tutto il paese, come avvenne nel 2015 quando ci furono scontri fra i manifestanti e la polizia in piazza Rabin, a Tel Aviv. (segue) (Res)