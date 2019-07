I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iran-Emirati: Teheran conferma partecipazione a Expo Dubai 2020 - L’Iran ha confermato la sua partecipazione all’Expo 2020 che si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021. In una nota rilanciata dai media di Stato iraniani, il vice responsabile dell’Iran International Exhibitions, Seyed Hossein Mirzafarjouyan, ha riferito che con la sua partecipazione all'esposizione universale Teheran vuole mostrare gli ultimi successi del paese, in particolare in un periodo di sanzioni economiche. Mirzafarjouyan ha dichiarato che il padiglione sorgerà accanto a quello di Francia e Messico su un’area di 2.014 metri quadrati. La conferma della partecipazione dell’Iran ad Expo Dubai 2020 giunge in un periodo particolarmente teso per le relazioni tra Teheran e i paesi del Golfo. (segue) (Res)