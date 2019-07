Sea Watch 3: responsabile diritti umani Unione critica Salvini, “non vi sono soluzioni semplici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella gestione della questione migratoria “non vi sono soluzioni né risposte semplici” e la vicenda della Sea Watch 3 è “conseguenza delle politiche estremiste” attuate in materia di immigrazione dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. È quanto dichiarato al settimanale tedesco “Der Spiegel” da Michael Brand, responsabile per i Diritti umani dell'Unione, la coalizione conservatrice formata dal Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Inoltre, Brand ha definito Salvini “un cinico e un fascista dichiarato” che cerca di innalzare la tensione” sulla vicenda della Sea Watch 3 e sulla questione migratoria. “Con l'Europa questa faccenda non ha niente a che fare, mentre con i metodi del fascista Salvini, la crisi sta solo peggiorando”, ha aggiunto Brand. Il responsabile dell'Unione per i diritti umani ha poi osservato che, “pur mosso da buone intenzioni”, l'approccio delle ong alla questione delle migrazioni “può giocare a favore dei politici estremisti e dei trafficanti di esseri umani, a meno che non fossimo in grado di imporre al governo italiano di agire in maniera tanto umana quanto faremmo noi”. (Geb)