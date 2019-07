Tunisia: candidato a presidenziali Karoui denuncia minacce di morte nei suoi confronti

- Nabil Karoui, candidato alle prossime elezioni presidenziali in Tunisia e presidente del partito Qalb Tounes, ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte in un’intervista all’emittente televisiva “Nessma Tv”, di sua proprietà. Il politico, dato per favorito dai sondaggi sulla corsa a Palazzo di Cartagine, ha riferito di temere di essere arrestato o addirittura di essere assassinato e di aver paura che lo stesso possa accadere a uno dei suoi familiari. L’arresto, ha avvertito Karoui, potrebbe scattare nel contesto di una possibile inchiesta finanziaria: “Con questo governo fallito, tutte le società tunisine stanno vivendo grandi difficoltà e sono preoccupate dalle autorità fiscali”, ha osservato il leader di Qalb Tounes. (Tut)