Cina: aziende settore internet hanno registrato rapida espansione nei primi cinque mesi

- Le principali aziende del settore Internet della Cina hanno registrato una rapida espansione sia delle entrate che degli investimenti in Ricerca e Sviluppo nei primi cinque mesi. Lo hanno mostrato i dati forniti oggi dal ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica cinese. Le imprese cinesi di Internet e settori correlati, le cui entrate commerciali hanno superato lo scorso anno 5 milioni di yuan (729.927 dollari), hanno incassato 428,2 miliardi di yuan (70,3 miliardi di dollari) da gennaio a maggio, in rialzo del 19,4 per cento su base annua, secondo il ministero. Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo nel settore sono aumentati del 15,6 per cento su base annua, raggiungendo i 18,12 miliardi di yuan (2,64 miliardi di dollari) nel periodo. (segue) (Cip)