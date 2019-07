Cina: aziende settore internet hanno registrato rapida espansione nei primi cinque mesi (2)

- I servizi di informazione, la voce più influente, hanno incassato 297,8 miliardi di yuan (oltre 43 miliardi di dollari) nel periodo, il 21 per cento in più rispetto a un anno fa e il 69,5 per cento delle entrate del settore Internet. L'infrastruttura chiave, inclusi i data center Internet e i servizi cloud, ha mantenuto una rapida crescita, poiché le entrate commerciali legate ai servizi dati Internet sono state pari a 4,13 miliardi di yuan (602 milioni di dollari), con un aumento del 36,5 per cento. Il Guangdong, Shanghai e Pechino, classificandosi tra i primi tre in termini di fatturato di Internet nel paese, hanno registrato una crescita dei ricavi rispettivamente del 12,2 per cento, del 25,3 per cento e del 19,5 per cento anno su anno nei primi cinque mesi. (Cip)