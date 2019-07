Cina: premier Li, economia cinese stabile nella prima metà dell'anno (3)

- In occasione dell'incontro fra il premier Li e Klaus Schwab, presidente esecutivo del Forum economico mondiale (Forum di Davos), Li ha invitato a salvaguardare congiuntamente il multilateralismo e il libero commercio, in modo da mantenere il sistema economico mondiale aperto e inclusivo. "La cooperazione tra la Cina e il Forum è iniziata quasi contemporaneamente alla riforma e all'apertura della Cina. La cooperazione fruttuosa ed efficace delle due parti non solo ha rafforzato il processo di riforma e l'apertura, ma ha anche fornito una piattaforma importante per discutere della governance economica mondiale", ha affermato Li. Il premier ha poi aggiunto che la Cina è pronta a rafforzare la sua partnership con il Forum ed espandere la cooperazione su varie piattaforme. Li ha anche chiesto di cogliere l'opportunità del nuovo round della rivoluzione industriale e di continuare a migliorare il Forum estivo di Davos. Da parte sua, Schwab ha sottolineato la sana collaborazione tra la Cina e il Wef e ha ringraziato Pechino per il suo forte sostegno. "Il Forum è impegnato a raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e attribuisce grande importanza alla cooperazione con la Cina", ha detto Schwab, impegnandosi a promuovere congiuntamente la cooperazione bilaterale per servire meglio lo sviluppo della Cina. (Cip)