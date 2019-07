Cambogia: premier a Ginevra per le riunioni di Omc e Unhcr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro cambogiano Samdech Techo Hun Sen è partito oggi per Ginevra, in Svizzera, dove parteciperà a una riunione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e a una sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (Unhcr). "A Ginevra, Hun Sen prenderà parte alla Rassegna globale degli aiuti al commercio nel 2019 che si terrà domani", ha affermato Sry Thamrong, dell'ufficio del primo ministro cambogiano. "Il primo ministro terrà un discorso programmatico durante la sessione di apertura durante il quale evidenzierà l'esperienza, gli sforzi e le strategie della Cambogia per superare le sfide e portare una crescita economica notevole in Cambogia", ha detto. (segue) (Fim)