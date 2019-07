Cambogia: premier a Ginevra per le riunioni di Omc e Unhcr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thamarong ha detto che Hun Sen sottolineerà anche la posizione della Cambogia contro tutte le forme di politiche commerciali protezionistiche. Ha aggiunto che il primo ministro annuncerà anche il lancio ufficiale della Strategia di integrazione commerciale della Cambogia 2019-2023. "Giovedì, Hun Sen terrà un discorso alla 41ma sessione ordinaria del Consiglio per i diritti umani, dove un messaggio chiaro e importante sarà trasmesso per esprimere il forte impegno della Cambogia a sostenere i diritti umani e la democrazia in Cambogia", ha affermato Thamrong. Hun Sen sarà accompagnato dal vice primo ministro Aun Pornmoniroth, dal ministro dell'Economia e delle finanze, dal ministro del Commercio Pan Sorasak e altri alti funzionari governativi, nonché un gruppo di dirigenti d'azienda. (Fim)