Marche: pallanuoto femminile, le campionesse promosse in A1 accolte in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le campionesse marchigiane della pallanuoto promosse in serie A1 sono state accolte questa mattina in Regione dalla vicepresidente Anna Casini che si è complimentata per il risultato storico. "Siete un modello per le Marche, un esempio per tutti i giovani – ha detto la vicepresidente – nel mondo dell'effimero dimostrate che gli obiettivi di possono raggiungere con fatica, impegno e competenza”. “Siamo orgogliosi del vostro successo raggiunto grazie alla forza di volontà, strategia e collaborazione, in un gioco di squadra che, quando è al femminile – ha rimarcato - diventa davvero imbattibile, e infatti ha permesso alla pallanuoto marchigiana di raggiungere la vetta più alta del massimo campionato". Accompagnate dal presidente regionale della Federazione italiana nuoto, Fausto Aitelli, dal presidente e dall'allenatore della società sportiva Vela Nuoto Ancona, Igor Pace e Milko Pace, dalla loro capitana, Francesca Pomeri (medaglia d'argento alle olimpiadi del 2016 a Rio De Janeiro), le atlete marchigiane sono: Elena Altamura, migliore realizzatrice con 53 reti, Aurora Andreoli, Giulia Bersacchia, Jara Borghetti, Luna Conti, Valeria de Matteis, Norma di Liberto, Teresa di Martino, Michela Ferretti, Giulia Fiore, Cecilia Leone, Elisa Quattrini, Silvia Santini, Lisa Strappato, Elena Vecchiarelli e la canadese Yasmine Rachid. La squadra, superando la Rari Nantes Bologna, si è guadagnata la promozione nel massimo campionato nazionale, prima squadra finora di pallanuoto marchigiana, sia maschile sia femminile. "Un percorso che parte da lontano, che rispecchia la mission della società, con tutte o quasi ragazze nostre, che vengono dal nostro vivaio" hanno rilevato il presidente regionale Aitelli e il presidente della Vela Nuoto Pace. (Ren)