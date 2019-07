Sea Watch 3: “Der Spiegel”, per Salvini Rackete è il “nemico perfetto”

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, “non è in grado di mantenere la promessa elettorale di fermare l'immigrazione” illegale in Italia e per tal motivo, al fine di mobilitare il consenso, “attacca quanti aiutano i profughi, come Carola Rackete”, il capitano della nave Sea Watch 3, operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch. Lo riferisce il settimanale tedesco “Der Spiegel”, osservando come, nonostante i “ruggiti” del titolare del Viminale con la retorica dei “porti chiusi”, in Italia proseguano gli sbarchi di migranti, con “oltre 2.500 profughi giunti nel paese dall'inizio del 2019”. “Dovendo fare i conti con la realtà”, Salvini appare, dunque, in difficoltà nel mantenere la sua promessa di “fermare l'immigrazione, l'invasione”. Secondo “Der Spiegel”, il leader della Lega “deve necessariamente tenere il tema dei rifugiati al centro dei dibattiti politici italiani, è la sua questione più importante, specialmente visto che in Italia si discute di elezioni anticipate forse già a settembre”. In tale prospettiva, Rackete e quanti come il capitano della Sea Watch 3 salvano i migranti nel Mediterraneo offrono al leader della Lega “l'immagine del nemico perfetta” per mobilitare il consenso e distrarre l'opinione pubblica dai reali sviluppi della questione migratoria in Italia. (Geb)