Germania: Weidel (AfD) su caso Sea Watch 3, "inaudite" critiche del presidente Steinmeier all'Italia

- Sono “inaudite” le critiche rivolte all'Italia dal presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier per la gestione della vicenda della nave Sea Watch 3, operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, e per gli arresti domiciliari cui è sottoposta la comandante dell'unità, il capitano Carola Rackete. Lo ha affermato Alice Weidel, capogruppo al Bundestag di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. “È inaudito che il presidente federale critichi l'Italia come una repubblica delle banane perché applica la legge”, ha dichiarato Weidel citato dal “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. A tal riguardo, la capogruppo di AfD al Bundestag ha spiegato che, senza autorizzazione, Rackete ha fatto entrare la Sea Watch nel porto di Lampedusa per farvi sbarcare i 40 migranti a bordo, soccorsi al largo della Libia. A tal fine, il capitano della Sea Watch ha violato il blocco posto intorno a Lampedusa in attuazione del decreto sicurezza bis. Entrando nel porto, la Sea Watch ha poi speronato una motovedetta della Guardia di finanza. Weidel ha inoltre dichiarato come, “in maniera consapevole o meno", l'equipaggio della Sea Watch sia "parte dell'industria del traffico degli esseri umani, che guadagna ingenti somme di denaro sulla miseria della gente”. (Geb)