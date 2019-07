Armenia-Bielorussia: colloquio telefonico fra Pashinyan e Lukashenko, focus su prospettive Uee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko. Lo riferisce una nota del governo di Erevan. Durante il colloquio, i due leader hanno discusso le questioni relative alla cooperazione all'interno dell'Unione economica eurasiatica (Uee) e lo svolgimento del vertice che si svolgerà a Erevan il primo ottobre 2019. In questo contesto hanno anche toccato una serie di questioni relative all'espansione dei legami con fra l’Uee e vari paesi stranieri, tra cui le prospettive di firma dell'accordo di libero scambio con Singapore. Il primo ministro armeno si è congratulato con il presidente della Bielorussia per aver organizzato con successo i secondi Giochi europei a Minsk e ha elogiato la prestazione di successo degli atleti armeni durante la competizione. Pashinyan si è inoltre congratulato con Lukashenko per la giornata nazionale della Bielorussia e ha rivolto i suoi migliori auguri alla brava gente della Bielorussia in questa occasione. (Res)