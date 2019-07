Roma: 6 arresti e una denuncia dei carabinieri nel corso di controlli in zone movida e centro storico

- Sei persone arrestate e una denunciata. Nel corso dei controlli svolti dai carabinieri della compagnia Roma Centro nelle ultime 48 ore sono finiti in manette due romeni: lui, 20 anni, lei, 19 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sono stati colti in flagrante mentre tentavano di rubare alcuni capi d’abbigliamento da un negozio della stazione Termini per un valore complessivo di 200 euro. La refurtiva è stata restituita e la coppia arrestata. Un algerino di 21 anni e un francese di 22 anni, sempre senza fissa dimora e pregiudicati, sono stati invece arrestati dopo aver rubato una costosa borsa e tutto il suo contenuto a una turista cinese all’interno del Mc Donald’s di piazza di Spagna. Anche in questo caso la refurtiva è stata restituita. In piazza dei Cinquecento, ad essere arrestato dai carabinieri è un 19enne egiziano, pregiudicato, che aveva appena ceduto della marijuana ad un acquirente. Il pusher aveva anche tentato di rifilare due frammenti di pietra scura facendoli passare per hashish. E anche un 24enne senegalese, senza fissa dimora e con precedenti, è stato bloccato in via di Monte Oppio dopo esser stato pizzicato a cedere alcune dosi di marijuana a un acquirente. Il ragazzo ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e immobilizzato. Infine, nell’ambito dei controlli sulla movida nella Capitale, i carabinieri a piazza Navona hanno denunciato un bengalese che stava chiedendo insistentemente delle offerte in denaro ai passanti. Per lui è scattata la denuncia per disturbo o molestie alle persone, mentre sia per lui che per altri 4 suoi connazionali sono scattate le sanzioni previste per la vendita ambulante abusiva di chincaglieria varia. Un locale in piazza Campo dé Fiori è stato multato per aver occupato abusivamente una parte di suolo pubblico con tavoli e sedie.(Rer)