Gli appuntamenti per oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa sul potenziamento dell'organico della Polizia Locale di Roma Capitale. Partecipa l'assessore al Personale, Anagrafe e stato civile, Servizi demografici ed elettorali Antonio De Santis.Campidoglio, Musei Capitolini, Sala Pietro da Cortona (ore 10)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione della creazione artistica "Ai nati oggi".Piazza del Popolo (ore 21)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa all'assemblea pubblica "Verso la centralità urbana Santa Maria della Pietà".Centro Sociale Anziani Monte Mario, via Trionfale 9089 (ore 17)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla presentazione dell'opera "Ai nati oggi".Maxxi, sala Carlo Scarpa, via Guido Reni (ore 19)- Assemblea capitolina.Campidoglio (ore 15) (segue) (Rer)