Gli appuntamenti per oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente Nicola Zingaretti presenta "Lazio Green", la rivoluzione verde nel Lazio.Regione Lazio, via R. Raimondi Garibaldi 7 (ore 11)VARIE- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, incontra i sindacati dello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano e i sindaci del territorio. Al termine dell'incontro sarà fatto un punto stampa.Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 12)- Cerimonia di inaugurazione del volo Roma-Sal.Aeroporto Fiumicino (ore 16:15)- “Prende il via il percorso di ascolto e di progettazione insieme ai cittadini per la realizzazione della Centralità Urbana Santa Maria della Pietà.Sala Basaglia del padiglione 26 dell'ex manicomio di Roma (ore 17)- Presentazione opera "Ai nati oggi" di Aberto Garutti, progetto realizzato da Maxxi in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs promosso dal Comune di Roma.Piazza del Popolo (ore 21) (Rer)