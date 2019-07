Mali: attacco armato in villaggi fulani nel centro, almeno 23 morti

- Almeno 23 persone sono morte e 300 risultano disperse in un nuovo attacco di stampo etnico avvenuto domenica in tre villaggi di pastori fulani nel Mali centrale. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l’attacco è stato condotto da un gruppo di uomini armati – probabilmente di etnia dogon – che hanno preso d’assalto i villaggi di Bidi e Ouenkoro uccidendo gli abitanti, dando alle fiamme le case e saccheggiando il bestiame. Le regioni centrali del Mali sono teatro da mesi di una recrudescenza di scontri inter-comunitari che vedono contrapposte agricoltori dogon e pastori peul (fulani) per lo sfruttamento di terreni e acqua potabile. Il mese scrorso almeno 38 persone sono morte nei villaggi di etnia dogon Gangafani e Yoro, mentre in precedenza altre 35 persone (e non 95 come riferito in precedenza) erano morte nel villaggio dogon di Sobame Da, sempre nella regione di Mopti. I due attacchi potrebbero essere considerati come una rappresaglia contro il massacro di 160 pastori fulani avvenuto nel marzo scorso, sempre nella regione di Mopti, e attribuito a cacciatori di etnia dogon. (Res)