Nigeria: naufragio imbarcazione nell’isola di Lagos, recuperati 15 corpi

- Le autorità di Lagos, in Nigeria, hanno finora recuperato 15 cadaveri in seguito al naufragio di un’imbarcazione con a bordo 21 passeggeri, avvenuto sabato scorso. È quanto riferisce la stampa locale, secondo cui l’imbarcazione viaggiava da Ajah, sull'Isola di Lagos, a Ikorodu, sulla terraferma, quando si è capovolta probabilmente a causa del sovraccarico. Tre sopravvissuti sono stati portati in ospedale mentre è ancora in corso la ricerca delle tre persone che risultano al momento disperse.(Res)