Istat: -0,5% il prezzo delle abitazioni nel primo trimestre 2019 (2)

- Rispetto alla media del 2010, primo anno per il quale è stata resa disponibile la serie storica dell’Ipab, nel primo trimestre 2019 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 17,2%, a causa esclusivamente delle abitazioni esistenti i cui prezzi sono diminuiti del 23,7% mentre per quelli delle abitazioni nuove è stato registrato complessivamente un aumento, seppur debole, +0,8%. Con i dati del primo trimestre 2019 sono stati aggiornati, come di consueto, i pesi utilizzati per la sintesi degli indici delle abitazioni nuove e di quelle esistenti. In particolare, il peso delle abitazioni nuove ha continuato a diminuire ed è risultato pari a 16,6%, era quasi il 35% nel 2010, contro l’83,4% delle abitazioni esistenti. Il tasso di variazione acquisito dell’Ipab per il 2019 è negativo e pari a -0,8%. (Ren)