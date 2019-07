India: Mumbai, 18 morti nelle ultime 24 ore a causa di acquazzoni e allagamenti

- Almeno 18 persone sono morte a Mumbai a causa degli acquazzoni, i più forti degli ultimi 10 anni, che si sono scatenati da ieri. Secondo membri delle forze dei vigili del fuoco di Mumbai (Mbf) e delle forze di risposta ai disastri naturali (Ndrf) 13 persone sono morte a causa di un muro crollato sulle loro capanne nel villaggio di Kurar nel Malad orientale. L'incidente sarebbe avvenuto nella notte di oggi, con i vigili del fuoco di Mumbai che hanno raggiunto la località verso l'una. Secondo i pompieri, quattro persone sono state salvate e portate all'Ospedale Shatabdi a Kandivali. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso. Alcune persone sono state salvate e portate in ospedale dai locali presenti prima che arrivassero le forze di soccorso. Secondo i media locali, altre persone potrebbero essere intrappolate sotto i detriti. Il capo del governo del Maharashtra Devendra Fadnavis ha espresso le sue condoglianze per le vittime dell'incidente. Altre tre persone sono morte a causa del crollo di un altro muro oggi a Kalyan, a circa 40 chilometri da Mumbai, e tre, tra cui un bambino di tre anni, a causa del crollo del muro di una scuola sempre a Kalyan. (segue) (Inn)