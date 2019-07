India: Mumbai, 18 morti nelle ultime 24 ore a causa di acquazzoni e allagamenti (2)

- In totale, almeno 50 persone sono morte nello stato del Maharashtra negli ultimi 5 giorni a causa delle piogge. Il ministro per l'Educazione scolastica Ashish Shelar ha confermato ieri a tarda notte che tutte le scuole a Mumbai, Thane, Navi Mumbai e Palghar oggi rimarranno chiuse. Anche molti college della città hanno annullato le lezioni a causa dell'allagamento della città. L'ufficio di Fadnavis ha invitato la popolazione a rimanere al sicuro a casa a meno che non ci siano emergenze. Molti treni locali e a lunga distanza sono stati cancellati in seguito ad allerte di vagoni inondati. I passeggeri di tre treni suburbani rimasti bloccati a causa degli allagamenti sono stati evacuati da membri della forza di protezione delle ferrovie (Rpf). Un aereo della compagnia indiana low-cost SpiceJet ha mancato la pista di atterraggio principale numero 27 a causa delle forti piogge ieri notte, e ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Chhatrapati Shivaji Maharaj a Mumbai. L'aereo è ancora bloccato dove è atterrato, causando disordini nella normale operazione degli altri voli. (segue) (Inn)