India: Mumbai, 18 morti nelle ultime 24 ore a causa di acquazzoni e allagamenti (3)

- Cinquantaquattro voli sono stati dirottati dall'aeroporto, e numerosi altri sono stati cancellati a causa della situazione. Gli acquazzoni hanno bloccato la città per il quarto giorno consecutivo ieri, e inondazioni in diverse parti della città hanno reso la circolazione stradale quasi impossibile. Ulteriori piogge forti sono previste su Mumbai e sulle città vicine tra il 3 e il 5 di luglio. Tra le 8:30 di ieri mattina e lo stesso orario questa mattina, la stazione metereologica Santacruz per Mumbai e periferie ha registrato 375,2 millimetri di pioggia, che ricadono nella categoria di 'piogge eccezionali'. Questa categoria viene utilizzata quando il livello di pioggia registrato è il più alto della stagione o del decennio secondo i dati del Dipartimento meteorologico Indiano (Imd). Secondo l'Imd, l'ultima volta che la città ha registrato un livello di pioggia del genere è stato nel luglio del 1974. (Inn)