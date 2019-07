Aosta: scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in località La Salle

- Scossa di terremoto di magnitudo 2.1, all'alba di oggi, in Valle d'Aosta. Alle 5.51 la terra ha tremato a 6 chilometri da La Salle, in provincia di Aosta, con ipocentro a 6,8 chilometri di profondità. Non si registrano danni né feriti. (Rpi)