Roma: Campidoglio, annullata conferenza stampa Raggi a Musei Capitolini

- “Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, la conferenza stampa in programma oggi, martedì 2 luglio 2019, alle ore 10, presso la Sala Pietro Da Cortona dei Musei Capitolini, non avrà luogo”. Lo scrive, in una nota, il Comune di Roma.(Com)