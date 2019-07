Ue: Tripodi (FI), buon lavoro al presidente Berlusconi

- "Al presidente Silvio Berlusconi, nel giorno dell'insediamento al Parlamento europeo, formulo i miei più sinceri e affettuosi auguri di buon lavoro". Lo dichiara Maria Tripodi deputato di Forza Italia, che prosegue: "Sono certa che la grande autorevolezza e la lucida visione proprie del presidente, sottolineate per di più dalla calorosissima accoglienza tributatagli dai leader Ppe, saranno determinanti per il ruolo dell'Italia nei futuri assetti europei". D'altronde, continua Tripodi, "è a Berlusconi, fondatore del centrodestra unito, punto di riferimento imprescindibile per tutta l'area moderata, che bisogna continuare a guardare. Cosa quanto mai auspicabile e necessaria soprattutto all'interno del nostro movimento, dove occorrono più pacatezza ed equilibrio nelle disamine sul rilancio di Forza Italia". (Com)