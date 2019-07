Roma: Giro (FI), rifiuti ovunque, per Raggi città è fuori controllo

- Il senatore di Forza Italia Francesco Giro, in una nota, denuncia: "La sindaca ha trasformato Roma in una grande pattumiera. Rifiuti ovunque, cumuli, muraglie di immondizia in ogni angolo della città, dal centro alle periferie. Un agglomerato continuo di pattume. Oggi viene in mente quell'audio fra la sindaca e l'ex amministratore di Ama, quando lei gli disse: 'Roma è fuori controllo'. Sì - conclude Giro -, Roma è fuori controllo e lo dice la sindaca". (Com)